Die erste Halbzeit war noch weitgehend ausgeglichen. Frankfurt wirkte immer einen Tick aggressiver, bissiger. Filip Kostic schoss aus allen Lagen. Einmal, auch wenn es eher wie eine verunglückte Flanke aussah, traf er sogar den Pfosten (19.), So richtig aufregend wurde es dann in der 35. Minute, als Yussuf Poulsen den Ball nach einer Ecke quasi ins Tor sprang. Das Difizile dabei: Der von Dominik Szoboszlai getretene Eckball war unberechtigt. Mit der aus diesem Grund etwas glücklichen Führung ging es in die Pause.