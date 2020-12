RB begann sehr engagiert und presste Hoffenheim früh in die eigene Hälfte. Die erste Offensivaktion verbuchten allerdings die Hausherren. Kramaric ließ im linken Strafraum Dayot Upamecano aussteigen, scheiterte mit seinem harmlosen Lupfer aber an Peter Gulasci (6.). Auch danach war RB weiter zunächst das spielbestimmende Team und hatte nach einer Viertelstunde zwei dicke Chancen zur Führung: Erst fabrizierte Kasim Adams nach einer Angelino-Hereingabe fast ein Eigentor, dann rutschte Yussuf Poulsen nur Millimeter mit der Fußspitze am Ball vorbei (14./15.).

Hoffenheim tat sich schwer, RB verbuchte in der Anfangsphase zeitweise über 65 Prozent Ballbesitz. Ab der 20. Minute fanden die Kraichgauer aber immer besser in die Partie. Nach einer gefühlvollen Hereingabe von Sebastian Rudy vergab Adams aus kurzer Distanz kläglich per Kopf (23.). Auch im Anschluss präsentierte sich die Elf von Sebastian Hoeneß etwas griffiger in den Aktionen. Vor allem der quirlige Christoph Baumgartner sorgte immer wieder für Gefahr im Leipziger Strafraum. Upamecano hatte alle Hände voll zu tun, erledigte seinen Job als Abwehrchef aber in gewohnt souveräner Manier und hielt seinen Arbeitsplatz bis zur Halbzeitpause sauber.