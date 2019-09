Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den 1. FC Köln vor einer Woche war die Freude beim USV Jena groß, vor 1.473 Zuschauern in Wolfsburg entschwand die Hoffnung aber zügig: Nationalspielerin Alexandra Popp brachte den VfL durch einen Doppelpack (8./14.) früh in Führung. Noelle Maritz legte den dritten Treffer bereits vor der Pause nach und sorgte damit schon im ersten Durchgang für klare Verhältnisse (41.). Kurz nach der Halbzeitpause gelang den Jenaerinnen dann durch Karla Görlitz immerhin der Anschlusstreffer (49.).



Die Abwehrspielerin setzte sich im Luftzweikampf gegen Joelle Wedemeyer durch und köpfte eine Flanke aus dem rechten Halbfeld über Wolfsburgs Torhüterin Hedvig Lindahl hinweg ein. Das 3:1 diente aber letztlich nur der Ergebniskosmetik, denn die Wolfsburgerinnen blieben in Torlaune. Pernille Harder erzielte einen lupenreinen Hattrick (54./FE, 57., 71.), Dominique Janssen markierte den siebten Treffer (74.), Felicitas Rauch sorgte für den Schlusspunkt (90.).