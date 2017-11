Angezogene Handbremse in Halbzeit eins

Im Vergleich zum 2:1 gegen Hannover 96 nahm Ralph Hasenhüttl fünf Veränderungen in der Startelf vor. So rückten Willi Orban, Bernardo, Kevin Kampl, Naby Keita und Emil Forsberg ins Team. Yussuf Poulsen, Bruma, Konrad Laimer und Dayot Upamecano nahmen dafür zunächst auf der Bank Platz.

Beim Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften konnte man mit einem Offensivfeuerwerk rechnen, doch daraus wurde zumindest in der ersten Halbzeit nichts. Beide Mannschaften boten eher kontrollierte Offensive an, in der Anfangsphase aber mit Vorteilen für RB Leipzig. Folgerichtig fiel auch das 1:0 und zwar per Strafstoß. Dem Treffer ging ein Trikotzupfer von Admir Mehmedi an Marcel Sabitzer im Strafraum zuvor. Timo Werner verwandelte sicher (13.).

Mit laufender Spieldauer beschränkte sich Leverkusen nicht mehr auf Gegenstöße, sondern wurde offensiv aktiver. In der 38. Minute hatte Julian Brandt das 1:1 auf dem Fuß, seine glasklare Torchance aus Nahdistanz segelte aber hauchdünn am rechten Pfosten vorbei (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff machte es Leon Bailey besser. Er ließ RB-Keeper Peter Gulacsi nach einem schönen Zuspiel in den Strafraum per Außenrist keine Chance und sorgte so wieder für Spannung (44.). Mit dem gerechten 1:1 ging es in die Pause. Bildrechte: Picture Point

Leverkusen zu zehnt zum Ausgleich

Nach der Pause war es gänzlich vorbei mit der offensiven Zurückhaltung. Vor allem die Gastgeber hatten sich offenbar einiges vorgenommen und legten los wie die Feuerwehr. Einen Sturmlauf über rechts vom gerade eingewechselten Benjamin Henrichs setzte Kevin Volland per Kopf nur knapp am linken Pfosten vorbei. RB Leipzig hatte in dieser Szene Glück und profitierte anschließend auch noch von einem Handspiel von Henrichs im Strafraum. Schiedsrichter Harm Osmers entschied nicht nur auf Strafstoß, sondern schickte Henrichs zudem mit Rot vom Platz. Forsberg verwandelte den Handelfmeter und stellte die Ein-Tore-Führung wieder her (54.).

Wie Leverkusen auf den Platzverweis und den Gegentreffer reagierte, war große Klasse. Es folgte die beste Phase der Gastgeber, die Leipzig nun gehörig unter Druck setzten und tief in die eigene Hälfte schnürten. Auch Chancen sprangen dabei heraus: Die bis dahin beste vergab allerdings Kai Havertz aus Nahdistanz als er einen Nachschuss aus nächster Nähe über den Kasten drosch (57.). Leverkusen ließ sich auch durch solche Rückschläge nicht entmutigen und spielte weiter nach vorn. Die Bemühungen wurden schließlich belohnt, als Volland das Spielgerät Ball nach einer Ecke im vor den Körper bekam und mit Wucht im Tor unterbrachte (74.).

Leipzig konnte nicht mehr reagieren und schaffte es in der zweiten Halbzeit nicht mehr, dem Spiel trotz Überzahl den entscheidenden Stempel aufzudrücken. In der Tabelle bleibt die Hasenhüttl-Elf Zweiter, sechs Punkte hinter dem FC Bayern. Leverkusen bleibt Neunter.

Trainerstimmen:

Ralph Hasenhüttl (Leipzig): "Beglückwünschen möchte ich heute die Zuschauer. Sie haben ein tolles Spiel gesehen, mit vielen Torraumszenen. Beide Teams sind heute auf Augenhöhe gewesen. Für uns war die Chance da, den Sack nach dem Platzverweis zu zu machen. Da haben wir aber auch gesehen, dass uns da noch etwas fehlt. Wir hatten in letzter Zeit in Unterzahl gespielt und sind heute in Überzahl einfach zu grün gewesen. Wir haben zu wenig getan, um Leverkusen zu beschäftigen. Ich sehe Leverkusen in diesem Jahr als Champions- League-Mannschaft und deshalb bin ich unter dem Strich mit dem Punkt zufrieden."