Vor allem in der rasanten ersten Hälfte spielte RB gleich gegen zwei Gegner: das punktgleiche Leverkusen und die eigene Ineffizienz. Mindestens sechs waschechte Großchancen vergaben die Leipziger, was Erinnerungen an die Pleiten gegen Schalke und Lyon weckte. Allein Timo Werner lief zwei Mal (16./27.) erfolglos auf Bayer-Keeper Lukas Hradecky zu. Matheus Cunha, der statt Yussuf Poulsen von Beginn an spielen durfte, hob den Ball aus etwa 17 Metern nur an die Latte (30.). Die Vielzahl dicker Möglichkeiten täuscht allerdings darüber hinweg, dass auch Leverkusen munter mitspielte und durch Nadiem Amiri (4.) oder Kevin Vollandt (13.) in Führung hätte gehen können.

Bildrechte: Picture Point