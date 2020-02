Bereits nach 50 Sekunden hatten die Leipziger Grund zum Jubeln: Marcel Sabitzer zog aus 25 Metern einfach mal ab, Alexander Nübel sah bei dem recht mittigen Schuss nicht gut aus. Von den harmlosen Schalkern kam in der ersten Hälfte offensiv so gut wie gar nichts, stattdessen hätte Sabitzer in der 34. Minute erhöhen können, diesmal landete sein Schlenzer aus der Distanz aber neben dem rechten Pfosten. So konnten die Hausherren zur Pause mit dem 0:1 noch ganz zufrieden sein.