In einem ausgeglichenen Spiel war es dann Timo Werner, der sein Team schließlich in Führung schoss. Nach Pass von Haidara umkurvte er FCA-Schlussmann Tomas Koubek und schob aus zwölf Metern ein. In seinem letzten Spiel im Bullen-Dress (Werner wechselt zum FC Chelsea) erzielte er damit Treffer Nummer 94, womit er nun alleiniger RB-Rekordhalter ist und Daniel Frahn (93) hinter sich lässt. Die Fuggerstädter verpassten kurz vor dem Pausenpfiff den möglichen Ausgleich, als sie einen Konter in Überzahl schlampig ausspielten.

Werner umkurvt Koubek zum 1:0. Bildrechte: Picture Point