RB-Coach Julian Nagelsmann verzichtete in gegen Arminia Bielefeld auf zahlreiche Stammkräfte in der Startelf. Im Vergleich zum Spiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain begannen gleich sechs neue Spieler gegen den Aufsteiger. So saßen Yussuf Poulsen (r.), Marcel Sabitzer(2.v.r.), Emil Forsberg und Christopher Nkunku zunächst auf der Bank. Bildrechte: Picture Point