Unmittelbar danach kam RB erstmals gefährlich in den TSG-Strafraum und machte auch gleich das 1:0. Torschütze mit der Pieke war Dani Olmo. Wenig später war der Spanier nach Kopfballablage von Marcel Sabitzer zum zweiten mal erfolgreich. Die TSG kämpfte danach weiter, traf aber nur die Latte (28.) und scheiterte ansonsten an Keeper Gulacsi. In Hälfte zwei hatte RB die Partie weitgehend unter Kontrolle und hätte in der Schlussphase locker drei weitere Tore schießen können. Mehr als ein Pfostenknaller von Christopher Nkunku sprang aber nicht heraus.