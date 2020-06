In einer chancenarmen ersten Hälfte zeigte Berlin eine engagierte und kämpferische Leistung. Die erste Chance verbuchte Marcus Ingvartsen, dessen Schuss das FC-Gehäuse knapp verfehlte (5.). Köln tat sich dagegen schwer. Gegen die gut gestaffelte Abwehr der Gäste fanden die Platzherren kein Lücken.

In der 33. Minute entschied Schiedsrichter Martin Petersen auf Handelfmeter für Union Berlin, da der Ball nach einer Flanke von Christian Gentner den angewinkelten Arm des Kölners Rafael Czichos berührte. Nach Überprüfung durch den Videobeweis nahm der Referee seine Entscheidung aber wieder zurück. Die verdiente Führung für die Gäste fiel dennoch kurz darauf. In der 39. Minute köpfte Marvin Friedrich nach einer Ecke die Kugel aus Nahdistanz zur Pausenführung in die Maschen.