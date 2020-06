Die Köpenicker hatten die Begegnung am Anfang im Griff. Sie arbeiten defensiv konzentriert und waren offensiv immer wieder gefährlich. Ken Reichel scheiterte noch zweimal (14.), aber dann segelte ein Christopher-Trimmel-Freistoß von links in den Strafraum: Im Luftkampf mit Keven Schlotterbeck bugsierte Ben Zolinski die Kugel ins eigene Netz (27.) - ausgerechnet der gebürtige Berliner, der 2013/2014 für die zweite Mannschaft der "Eisernen" aktiv war. Routinier Christian Gentner mit einem Fernschuss (33.) und Mittelstürmer Sebastian Andersson im Rutschen (44.) verpassten das mögliche 2:0. Paderborn brachte offensiv nich viel zustande, Mo Dräger lief einmal Ken Reichel davon, traf aber nur das Außennetz (39.).

In der zweiten Halbzeit bestimmten die Gäste, die zuletzt dreimal in Folge auswärts gepunktet hatten, unter anderem bei RB Leipzig, plötzlich das Geschehen. Union schien so etwas wie Angst vor der eigenen Courage zu haben. Paderborn hatte zwar viel mehr Ballbesitz, doch die Berliner Defensive ließ praktisch nichts zu. Fast aus dem Nichts hätte Robert Andrich für die Vorentscheidung gesorgt, aber der ex-Dresnder setzte die Kugel nur an den rechten Innenpfosten (73.). Drägers Kopfball am langen Pfosten, den Gikiewicz entschärfte war dann noch die beste Gelegenheit der Gäste (77.).