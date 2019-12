Mit dem einen Punkt kann RB Leipzig am besten leben, denn in der ersten Halbzeit war der BVB klar besser und lag verdient mit 2:0 in Führung. Beim 1:0 von Julian Weigl (23.) sprang der Ball tückisch vor Peter Gulacsi auf, Julian Brandts Schnick zum 2:0 (34.) war einfach Weltklasse. RB war zu fehlerhaft, kam erst kurz vor der Pause zu zwei Kopfballchancen (Poulsen, Werner). Beide Male zeigte BVB-Keeper Roman Bürki starke Paraden.

Timo Werner umläuft Roman Bürki und macht das 2:2 Bildrechte: Picture Point