Augustin nutzt Unaufmerksamkeit von Schürrle

Die Partie hatte von Beginn an viel Tempo, kein Vergleich zu zahlreichen Bundesliga-Begegnungen in den vergangenen Wochen. Beide mochten sich nicht lange mit Defensivgeplänkel aufhalten und suchten immer wieder den schnellen Weg in die Spitze. Nach einer Unkonzentriertheit von Akanji scheiterte Werner von halbrechts an BVB-Keeper Bürki (9.). Dortmund antworte prompt: Nach Batshuayis Schuss aus der Drehung war Gulacsi auf dem Posten (10.). Danach prägte ein taktisches Element die Partie: Die gute, alte Abseitsfalle schnappte immer wieder zu. Gleich zweimal bei vermeintlichen Gäste-Treffern von Batshuayi (16.) und Reus (26.). Der nächste Dortmunder Fehler wurde dann von den Gastgebern bestraft: Keita knöpfte Schürrle nach einem Einwurf im Mittelfeld den Ball ab, seinen Steilpass finalisierte Augustin von halbrechts gegen den chancenlosen Bürki (29.). Ein Tor aus dem Pressing-Lehrbuch. Die Führung hielt neun Minuten: Dann ließ sich der neu ins BVB-Team gekommen Dahoud nicht lange bitten, seinen Steilpass nutzte Reus, um an Gulacsi vorbeizuzuziehen und locker zum 1:1 einzuschieben (38.). Schiedsrichter Brych (München) ließ weiterlaufen, diesmal schnappte die Abseitsfalle nicht zu. Knapp war es auf jeden Fall. Jean-Kevin Augustin (li.) erzielte das 1:0. Bildrechte: Picture Point

Beide am Donnerstag in der Europa League - Dortmund wieder gegen RB

Nach der unterhaltsamen ersten Hälfte gab es in Halbzeit zwei zunächst eine Art schöpferische Pause. Dann hatten die Gäste ihre besten fünf Minuten nach der Pause. Nach Dahoud-Solo traf Batshuayi aus Nahdistanz die Kugel nicht (63.), eine große Gelegenheit für den Nachfolger von Torjäger Aubameyang. Leipzig wirkte nun müde, Dortmund nutzte das aber nicht aus. Und so rappelte sich RB wieder auf und hatte einige Halbchancen zu verzeichnen. So wie bei Keita, der aus 16 m aber den Ball nicht sauber traf (76.). Brumas Versuch von links ging nur knapp am langen Pfosten vorbei (86.). Es blieb beim 1:1. Beide haben nun am Donnerstag Europa-League-Aufgaben vor der Brust. Leipzig gegen Zenit St. Petersburg und Dortmund ausgerechnet gegen Red Bull Salzburg, international heißen sie nach UEFA-Anordnung FC Salzburg. Weltmeister Mario Götze hatte die RB-Abwehr um Willi Orban (re.) zumeist gut im Griff. Bildrechte: Picture Point

Das sagten die Trainer:

Peter Stöger (Dortmund): "Die erste Halbzeit war außergewöhnlich gut, die zweite Halbzeit war gut. Mit viel Tempo. Beide Mannschaften wollten gewinnen. Anfang der Woche hatten wir ein Spiel, das nicht optimal gelaufen ist. Heute haben wir viel gesehen, was wir sehen wollten. Von der Körpersprache her, vom Passspiel, von der Bewegung in die Tiefe - vieles war gut. Und das gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Das Ergebnis ist am Ende auch okay. Denn wir trafen hier auf eine Mannschaft, die den Anspruch hat, in die Champions League zu kommen. Da haben wir den Abstand gehalten - das ist auch in Ordnung. Wir fahren einigermaßen zufrieden nach Hause." Peter Stöger (li.) und Ralph Hasenhüttl vor dem Spiel Bildrechte: Picture Point