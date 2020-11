1971 war die Arminia maßgeblich am Bundesliga-Skandal beteiligt: Als in der Saison 1970/71 der Abstieg immer näher rückte, wurden Siege durch Bestechung erkauft. Der 1:0-Erfolg bei Schalke 04 kostete 40.000 Mark, das 1:0 am letzten Spieltag gegen Hertha BSC 200.000 Mark. Die Spielmanipulationen wurden einen Tag nach Saisonende durch Kickers Offenbachs Präsident aufgedeckt. Wegen fünf nachgewiesener Bestechungen wurde der DSC, der die Saison auf Rang 14 beendet hatte, in die höchste Amateurliga verbannt. Nach der Berufungsverhandlung musste Bielefeld nur noch in die Regionalliga runter, damals die zweithöchste deutsche Spielklasse.