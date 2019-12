Am Dienstag dabei sein wird wohl Emil Forsberg. Der formstarke Schwede zeigte in den vergangenen Wochen konstant starke Leistungen und dürfte morgen, nachdem er am Wochenende in Düsseldorf geschont wurden war, in die RB-Startelf zurückkehren. "Ich habe das natürlich mit einer gewissen Idee gemacht, ihn in Düsseldorf nicht spielen zu lassen. In der Champions League hat er gespielt und dann in Düsseldorf nicht. Ich wollte ihn bei 100 Prozent haben für so ein bedeutendes Spiel", sagte Nagelsmann.

Emil Forsberg und Timo Werner. (Archiv) Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg