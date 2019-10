Der 32-Jährige gab zu, nach den Pleiten gegen Schalke (1:3) und Lyon (0:2) Druck zu spüren. Doch der sei in der Bundesliga normal. "Wir haben keine Riesen-Serie, in der wir nicht erfolgreich sind. Am Ende weiß ich, dass die Ergebnisse stimmen müssen. Aber ich bin kein Freund von Schwarz-Weiß-Malerei", betonte der Trainer am Freitag.



Er bewerte nach den Spielen das, was von seinen Vorgaben umgesetzt worden sei. Und in diesem Punkt sah Nagelsmann in der Champions League Fortschritte: "Ich werde als Trainer nicht ungeduldig und stelle meine Idee um. Das mache ich nur, wenn wir uns keine Chancen mehr herausspielen."