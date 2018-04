Heiko Herrlich (Leverkusen): "Ich bin natürlich sehr glücklich, dass wir in Leipzig gewonnen haben, auch in der Höhe. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, haben dann aber ein paar Minuten gehabt, in denen wir geschwommen sind. Wir kommen folgerichtig in Rückstand, versuchen dann aber weiter Fußball zu spielen. Der Ausgleich war mehr als verdient. In der zweiten Halbzeit hat meine Mannschaft groß aufgespielt."



Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): "Ohne irgendwie rumzureden: Wir haben verdient verloren gegen einen sehr guten Gegner. Wir haben ein schönes 1:0 gemacht, danach auch mehrere Chancen gehabt, die Führung auszubauen. Auch in der Phase waren wir aber sehr unter Druck gegen einen sehr dynamischen Gegner. Es war ein taktisch sehr schweres Spiel für uns. In dem Moment, als wir stabiler geworden sind, bekommen wir das 1:1. Das war nicht optimal für uns. Das Spiel hätte auch 8:5 enden können. Wir waren heute kein ebenbürtiger Gegner. Für uns gilt es, die Montagabende abzuhaken und uns auf die Donnerstagabende zu konzentrieren."