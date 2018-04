Ja, der Gegner war besser. Beziehungsweise war Leipzig alles andere als gut drauf. Fehler in der Ballannahme, schlechtes Stellungsspiel in der Defensive, nicht ankommende Pässe und unnötige Ballverluste im Angriff machten die letzte Partie des 29. Spieltags zu einer relativ klaren Angelegenheit. Und zwar nicht erst in der zweiten Halbzeit, in der RB drei Treffer kassierte. Dass das an diesem Abend nicht gut für die Leipziger ausgeht, konnte man schon erahnen, da lagen sie nach einem wunderbar herausgespielten Tor von Marcel Sabitzer noch in Führung.