Julian Nagelsmann (Leipzig): "Ich bin mit unserem Auftritt grundsätzlich zufrieden. In der zweiten Hälfte hatten wir die deutlich klareren Chancen und hätten die Partie sogar gewinnen können. Wir waren mutig, haben hoch verteidigt und hatten einen guten Zugriff auf die Partie."



Hans-Dieter Flick (München): "Man muss am Ende sagen, dass das Unentschieden verdient ist. Die erste Halbzeit waren wir besser, die ersten 25 Minuten haben mir richtig gut gefallen. Dann ist uns die Seriosität abhanden gekommen. Wir konnten danach froh sein, dass wir nicht in Rückstand geraten. Am Ende hatte Leon noch die Chance auf die Führung. Aber so ist es auch in Ordnung."