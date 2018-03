Nach der Pause knüpfte RB an die Leistung der ersten Hälfte an, spielte dominant, erarbeitete sich Chance um Chance. Diesmal mussten die Fans aber nicht so lange auf ein Tor warten: In der 57. Minute bekam Werner rechts im Strafraum den Ball und schloss ins lange Eck zum 2:1 ab.

Bildrechte: Picture Point