Am Sonntag kommt der absolute "Lieblingsgegner" in die Leipziger Arena. Die Elf von RBL-Trainer Ralph Hasenhüttl konnte wettbewerbsübergreifend in den letzten vier Spielen keinen einzigen Punkt holen. Auffällig dabei: In drei von vier Spielen agierten die Leipziger nach Platzverweisen jeweils in Unterzahl. In der Hinrunden-Partie flog Kapitän Willi Orban frühzeitig vom Platz. Am Ende stand ein klares 0:2 auf der Anzeigetafel der Münchner Allianz-Arena. Geht vielleicht etwas mit dem Rückenwind aus der Europa League? Die Sachsen konnten sich gegen Zenit St. Petersburg durchsetzen und treffen jetzt im Viertelfinale auf Olympique Marseille.

Wichtiger Bestandteil in Hasenhüttl´s Stammelf. RBL-Kapitän Willi Orban verleiht der Sachsen-Abwehr eine ungemeine Stabilität und ist gegen quirligen Bayern -Angreifer nicht zu ersetzen. Bildrechte: IMAGO