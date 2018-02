Stefan Ruthenbeck (Köln): "Heute bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. 0:1 in Rückstand zu geraten und dann so eine zweite Halbzeit gegen einen so starken Gegner zu spielen, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind 18. der Tabelle, spielen sehr mutig und gewinnen dann das Spiel 2:1 - das ist schon Wahnsinn. Zur Pause haben wir uns in der Kabine an einer Aktion hochgezogen: Ein Verteidiger von RB hatte unseren Stürmer Osako getunnelt. Ich habe gesagt: 'Das können wir uns nicht gefallen lassen!' Wir wollten die entsprechende Antwort geben und haben das auch getan. Ich weiß nicht, ob wir heute der verdiente Sieger sind. Aufgrund der ersten Halbzeit vielleicht nicht. Aber wir haben uns das heute irgendwie erarbeitet."