Nach dem 2:1 im Hinspiel in Sinsheim und dem 2:0 im DFB-Pokal steht für RB Leipzig am Montag Saisonspiel Nummer drei gegen die Kraichgauer an. RBL-Trainer Ralf Rangnick kann in der Partie auch auf die zuletzt angeschlagenen Kreativspieler Kevin Kampl und Emil Forsberg zurückgreifen: "Es sind alle fit, außer die Langzeitverletzten." Hoffenheim mit dem künftigen Leipziger Coach Julian Nagelsmann muss dagegen auf den verletzten Dennis Geiger im Mittelfeld verzichten. Die Gäste reisen mit der Bilanz von acht Auswärtsspielen ohne Niederlage an, RBL holte aus den vergangenen vier Ligaspielen zehn Punkte.