Videoanalyst Benjamin Glück (re.) hatte eine schmerzhafte Trainingsbegegnung mit Julian Nagelsmann. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Nagelsmann schießt Videoanalyst K.o.

Tags zuvor beim Zwei-gegen-zwei hatte ihn ein scharfer Abschluss voll im Gesicht erwischt, weswegen Nagelsmanns vor Saisonbeginn ebenfalls aus Hoffenheim verpflichteter Videoanalyst mit einer Quetschung des Vagusnervs die Nacht sicherheitshalber in der Leipziger Universitätsklinik verbrachte. Der Cheftrainer selbst musste sich als unfallauslösender Scharfschütze zu erkennen geben.



Aus jenem Spielerkreis, der den Leipzigern zuvor mit einem vor allem nach der Halbzeitpause äußerst dezenten Auftritt bei Olympique Lyon (2:2) dennoch den Sieg in der Champions-League-Vorrundengruppe F über die Ziellinie gebracht hatte, gab es bislang immerhin keine neuerlichen Ausfälle zu beklagen.

Stefan Ilsanker ist nach den Langzeitausfällen von Willi Orban und Ibrahima Konaté wieder wichtiger denn je für RB Leipzig. Bildrechte: Picture Point

Pause für Forsberg? / Bekenntnis zu Ilsanker!

Allerdings schränkte Julian Nagelsmann ein, dass nicht zuletzt aus Gründen der Belastungssteuerung und des direkt anschließenden Aufeinandertreffens mit Borussia Dortmund (Dienstag, 17. Dezember) bis Anpfiff der Düsseldorf-Partie punktuell durchaus noch Bewegung ins Aufgebot kommen könnte. Womöglich rutscht Emil Forsberg ("Gegen Dortmund wird er gebracht werden") aus der Startelf – Marcel Sabitzer steht in der Offensive bereit.



Genauso darf sich der für die Champions League bekanntermaßen nicht gemeldete Stefan Ilsanker einmal mehr Hoffnungen auf den nächsten Bundesliga-Einsatz in der aufgrund Willi Orbans und Ibrahima Konatés Langzeitausfälle dezimierten Innenverteidigung machen. Ilsankers Bedeutung reicht Nagelsmann zufolge auch über die Hinrunde hinaus: "Ich würde mich freuen, wenn er hier bleibt. Ich habe nicht das Gefühl, dass er im Winter zwingend vom Hof will." Zudem ist Marcel Halstenberg für den in Lyon glücklosen Marcelo Saracchi auf der linken Bahn ein Kandidat.

Den Gruppensieg über die Ziellinie geschleppt - Emil Forsberg, Konrad Laimer, Timo Werner und Diego Demme nach Abpfif in Lyon. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Lyon: "Schon mehr Engagement gesehen"

Überhaupt Lyon: Trotz des ausgeknockten Videoanalysten konnte Cheftrainer Nagelsmann zuvor insbesondere "13 Offensivszenen" noch einmal an die Wand werfen, um zu verdeutlichen, dass es "mir ein bisschen zu träge war", was die Mannschaft an der Rhone im südöstlichen Frankreich geboten hatte. "Ausstrahlung und das Freilaufverhalten des ein oder anderen" zettelten jenes auch öffentlich formulierte Unverständnis des 32-Jährigen an.



"Ich habe schon Spiele mit deutlich mehr Engagement gesehen. Einige hatten nicht ihren besten Tag", bemängelte der Fußballlehrer, betonte gleichfalls jedoch: "Die Jungs wissen, dass ich immer wieder kritische Worte finde, um sie zu verbessern – da geht’s um die Sache und das ist nicht persönlich gemeint."

Yussuf Poulsen, Matheus Cunha und Co. blieben im zweiten Durchgang in Lyon wirkungslos. Bildrechte: Picture Point

Ein Fundament allein ist nicht genug

Und hinter dieser "Sache" verbergen sich entsprechend ambitionierte, "größere Ziele" (Nagelsmann) in allen drei Wettbewerben. Daraus haben die Verantwortlichen am Cottaweg nie einen Hehl gemacht. Der Cheftrainer versah seinen Freitagsappell mit einem Exkurs in die Architektur.



Die Spieler sollten sich lieber "nicht auf dem dicken Betonfundament ausruhen", das die RBL-Profis in der bislang knappen Saisonhälfte gegossen haben. "Da steht man zwar sicher, aber es wäre trotzdem schön, wenn oben drüber noch ein schönes Haus gebaut wird", hofft der ehrgeizige Baumeister Nagelsmann.

Fortuna Cheftrainer Friedhelm Funkel umarmt seinen Toptorschützen Rouwen Hennings. Bildrechte: imago images/Horstmüller

In Düsseldorf braucht es „das richtige Emotionsniveau“

Trotz ihrer angespannten Tabellensituation ist die Fortuna durchaus in der Lage, ein paar erste hochgezogene Wandgestelle des Tabellenzweiten einzutreten: "Sie spielen nicklig, sind in den richtigen Momenten positiv eklig" und zählen vor allem in Person ihres Vollstreckers Rouwen Hennings (10 Saisontore) zu den "Mannschaften mit der besten Chancenverwertung der Liga", warnte Julian Nagelsmann explizit.



Das Spiel in Lyon sei "weniger bedeutend als das jetzt in Düsseldorf. Wir müssen auf das richtige Emotionsniveau kommen." Gelingt all das, wartet – wenigstens für eine Nacht – die Tabellenführung, da Spitzenreiter Mönchengladbach erst am Sonntag in Wolfsburg antreten muss.