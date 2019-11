Die Leipziger waren von Beginn an klar besser, ließen Köln nur ausgesprochen selten in die eigene Hälfte vordringen. Von den durch diverse Verletzungen entstandenen Abwehrproblemen war über sehr weite Strecken nichts zu spüren. RB kontrollierte also das Spiel, ohne ein echtes Feuerwerk abzubrennen. Für die ersten Tore musste dann auch zwei Kölner mithelfen: Jonas Hector, der den Ball an 1:0-Vorbereiter Christopher Nkunku verlor, Kingsley Ehizibue mit einem Elfmeter-reifen Foul an Nkunku. Umso schöner war das anschließende 3:0 von Konrad Laimer, der einen abgewehrten Ball aufnahm und dann aus 17 m einschoss.