Dennoch behielt RBL die gesamte Spielzeit über die Kontrolle. Die Vorentscheidung besorgte Timo Werner mit seinem bereits 16. Saisontor. Der Nationalspieler verwandelte einen Handelfmeter nach VAR-Entscheid (58.). Lukas Klostermann hatte Kaan Ayhan aus Nahdistanz angeschossen. Den Schlusspunkt besorgte der eingewechselte Nordi Mukiele per Hechtkopfball ins kurze Eck (75.).

Julian Nagelsmann (Leipzig): "Es war ein ordentiches Spiel von uns mit einem ungefährdeten Sieg - das ist nicht ganz so einfach in Düsseldorf, die für gewisse Tugenden stehen. Für meinen Geschmack haben wir vor der Pause nicht hoch genug geführt. Wenn wir unsere vielen Chancen da schon nutzen, wäre das Spiel eher erledigt gewesen. Dennoch bin ich sehr zufrieden, mit welcher Kontrolle wir vor allem auch nach Wiederanpfiff aufgetreten sind und noch dazu wieder Druck auf Gladbach aufgebaut haben."



Friedhelm Funkel (Düsseldorf): "Bis zum 0:2 haben ich Hoffnung gehabt, dass wir hier noch etwas ausrichten können - und bei unserem Pfostenschuss war die Gelegenheit ja auch da. Trotzdem war uns Leipzig in allen Belangen überlegen. Den Elfmeter kann man nach heutiger Regel wohl geben, auch wenn Kaan Ayhan aus ganz kurzer Entfernung angeschossen wird. Aber wenn man ehrlich ist, hätte es uns wohl auch nicht geholfen, wenn er nicht gepfiffen worden wäre."