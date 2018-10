Der Start für den Ausbau der Leipziger "Red Bull Arena" verzögert sich. Darüber berichtet die "Bild" in ihrer Dienstagsausgabe (09.10.).



Grund dafür sind nach RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff stark gestiegene Baukosten. "Wir prüfen jetzt, wann wir welche Schritte umsetzen. Wir bauen das Stadion für die Zukunft aus und sind davon überzeugt, dass wir mittelfristig mehr Kapazität brauchen", so Mintzlaff gegenüber der "Bild". Als erstes stehen demnach nun Investitionen in die Logistik und Infrastruktur auf dem Plan. Mit der Vergabe der EM nach Deutschland und dem EM-Standort Leipzig 2024 sollen die neuen Überlegungen nichts zu tun haben.

Luftaufnahme der Red Bull Arena in Leipzig. Bildrechte: IMAGO/Schellhorn