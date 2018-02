Manuel Baum (Augsburg): "Der Sieg war absolut verdient. In den ersten paar Minuten hatten wir schon das Gefühl gehabt, wir kommen einigermaßen rein. Dann hat man einfach gesehen, dass wir gegen eine der besten Mannschaften in Deutschland gespielt haben. Es war schon richtig gut, was Leipzig heute gemacht hat. Wir haben nicht unseren besten Tag gehabt. Eine hochverdiente Niederlage."



Ralph Hasenhüttl (Leipzig): "Ich glaube, dass wir heute trotz der Tatsache, dass wir noch auf zwei Spieler verzichten mussten, ganz gut in das Spiel gefunden haben. Wir haben es heute ein bisschen anders angelegt, hatten in der ersten Halbzeit nicht ganz so viel Ballbesitz. Unterm Strich haben wir vor allem auch taktisch eine sehr, sehr disziplinierte Vorstellung abgeliefert. Und die Tatsache, dass wir jetzt zweimal nacheinander kein Gegentor kassiert haben, tut uns auch sehr gut. Es scheint, dass die Arbeit in den letzten Wochen vor allem in diesem Bereich Früchte trägt."

