Leipzig kam nach dem Wechsel mit deutlich mehr Schwung zurück. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Leipzig erspielte sich klarste Chancen, die Verwertung war lange haarsträubend. Joker Lookman (59.), Antreiber Kevin Kampl (62.) und Timo Werner (74.) versiebten beste Möglichkeiten. Erst in der 78. Minute erlöste Poulsen die Leipziger. Nach einer Kampl-Eingabe schraubte sich der Angreifer, der von Beginn an spielen durfte, empor und köpfte unhaltbar ein. Das 1:1 war überfällig und hochverdient. In der Nachspielzeit wackelte der Punkt, als Freiburgs Robin Koch zum 2:1 traf. Passgeber Gulde stand aber - zum Glück für RB - haarscharf im Abseits.