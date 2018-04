Die Niederlage war in vielerlei Hinsicht hausgemacht. Leipzig machte in der ersten Halbzeit über weite Strecken das Spiel, hatte 60 Prozent Ballbesitz, gewann mehr Zweikämpfe und hatte auch die ersten Großchancen (11./13.). In den entscheidenden Situationen aber wurde gepatzt, und Hoffenheim nutzte das eiskalt aus. Vor dem 0:1 durch Uth (14.) hatte Bruma den Ball vertändelt, Torwart Gulacsi ließ die Kugel durch die Finger gleiten, Uth staubte ab. Das 0:2 durch Gnabry (35.) ging dagegen auf Kapitän Orbans Kappe, der den Ball ebenfalls unnötig vertändelt hatte. Beim 0:3 durch Kaderabek (45.) machte der auch sonst oft indisponierte Verteidiger Bernardo keine gute Figur.

Wer im mit 41.780 Zuschauern gefüllten Stadion in der zweiten Halbzeit ein Fußballwunder erhoffte, wurde bereits nach zwei Minuten auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: Denn da riss sich der von Grillitsch festgehaltene Forsberg los, traf seinen Gegenspieler an der Schulter und sah dafür die Rote Karte. Leipzig attackierte zwar trotz Unterzahl mutig und kam durch den zur Pause eingewechselten Keita zum 1:3, aber gleich im Gegenzug stellte Uth den alten Abstand wieder her (59.). Hier und auch beim anschließenden 1:5 durch Rupp, der am langen Pfosten einnetzte, zeigte sich einmal mehr, dass RB ein Abwehrproblem hat. Kurz vor Schluss gelang Upamecano das 2:5 - und er wurde vom zwar enttäuschten, aber nicht abwandernden Publikum gefeiert, als wäre es der Siegtreffer gewesen. Hoffenheim hatte schon das Hinspiel gegen RB mit 4:0 gewonnen - in dieser Saison ein echter Angstgegner für die Leipziger.