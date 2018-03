In der Partie gegen Timo Werners Ex-Klub war von Anfang an richtig Feuer. Allerdings ging das auf Kosten des Spielflusses. Der wurde immer wieder durch Fouls unterbrochen. Hinzu kamen viele Ungenauigkeiten bei den Angriffen. Und so blieben Großchancen Mangelware. Die erste gab es in der 25. Minute, als es im RB-Strafraum lichterloh brannte und Stuttgart zu mehreren Schussversuchen kam. Auf der anderen Seite prüfte Naby Keita den VfB-Keeper Ron-Robert Zieler aus 14 Metern. Zieler gewann auch in der Nachspielzeit das Duell gegen Timo Werner, der von Keita bedient worden war.

Yussif Poulsen hatte auch einen schweren Stand. Bildrechte: Picture Point

Die zweite Halbzeit war nicht ganz so ereignisarm wie die erste. Das fußballerische Niveau war jedoch trotzdem nicht sehr hoch. Dabei hätte RB kurz nach Wiederbeginn das 1:0 machen können, aber Keita und Bernardo (47./59.) vergaben ihre guten Möglichkeiten kläglich. In der 65. Minute hätte Stuttgarts Benjamin Pavard beinahe mitgeholfen, doch der Ball flog nach seinem Abwehrversuch knapp am Kasten vorbei. Pavards VfB beschränkte sich meist auf die Defensive. Wenn die Schwaben dann doch mal nach vorn stürmten, waren sie auch gefährlich: In der 63. Minute musste RB gleich drei Schüsse abblocken, und die Kopfbälle von Mario Gomez und Daniel Ginczek (63./86.) gingen knapp am Tor vorbei. Am Ende war RB noch mal am Drücker, aber Leipzig gelang an diesem Sonntag nicht viel, sodass das 0:0 folgerichtig und auch gerechtfertigt war.