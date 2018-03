14 Jahre spielte Werner für die Schwaben und tritt in der Fußball-Bundesliga erstmals bei seinem Ex-Klub an, nachdem er vor einem halben Jahr in der WM-Qualifikation beim 6:0 gegen Norwegen in seiner alten Heimat gefeiert wurde. "Ich weiß, dass es nicht so sein wird. Aber der VfB ist ein besonderer Verein für mich, bei dem ich eine wichtige Zeit verbracht habe. Es werden viele Freunde und meine Familie da sein. Stuttgart ist immer in meinem Herzen. Da komme ich her, da ziehe ich vielleicht mal wieder hin", sagte Werner. Heimweh habe er aber nicht: "Mit 22 sollte man nicht mehr so viel Heimweh nach der Dönerbude oder der alten Schule haben."