Startelf-Änderungen im Vergleich zu letzter Woche wollte Nagelsmann am Donnerstag nicht ausschließen. "Ich bin kein Freund von 'Never change a winning team' (Verändere niemals ein Sieger-Team), denn ich bewerte auch das Training. Mir ist Trainingszeit sehr wichtig, denn da müssen wir uns als junge Mannschaft auch entwickeln." Und mit der "ersten Garde" sei er im Training am Mittwoch nicht zu 100 Prozent zufrieden gewesen. Aber sieben Neue werde er nach einem Sieg auch nicht bringen. "So schlecht können die Trainingseindrücke nicht sein."

In die Partie am Sonntag geht RB Leipzig ausgeruhter als Frankfurt, denn die Eintracht musste am vergangenen Mittwoch in der Europa-League-Qualifikation ran (0:1-Niederlage gegen Strasbourg). Julian Nagelsmann sieht das allenfalls als kleinen Vorteil. "Grundsätzlich ist es für uns besser, dass sie gespielt haben. Aber sie sind den Rhythmus aus den letzten Wochen gewöhnt." Frankfurt sei deshalb am Sonntag trotzdem körperlich voll auf der Höhe. "Es liegt an uns, die Belastung am Sonntag spürbarer zu machen. Indem wir ein guter und harter Gegner sind."