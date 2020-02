Der 32-Jährige spricht gerne in Bildern. Nach der 0:2-Niederlage in Frankfurt Ende Januar sagte der Trainer der "Roten Bullen" etwa: "Wir sind kurz vor dem Gipfel. Jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir auch ans Gipfelkreuz wollen." Den Gipfel haben die Leipziger inzwischen verloren, nach dem 2:2 gegen Mönchengladbach vor einer Woche sind sie auf Rang zwei hinter Bayern München abgerutscht.

Nun trifft RB am Sonntagabend im Topspiel auf den Rekordmeister und Nagelsmann bemüht erneut interessante Sprachbilder. "Wenn es in München nicht reichen sollte, müssen wir uns nicht eingraben", sagte der frühere Hoffenheimer Trainer, "aber wenn es reicht, können wir einen kleinen Hügel graben und uns drauf stellen."

Wie auch immer, klar favorisiert sind vor dem Gipfeltreffen die Bayern. Während sie die vergangenen acht Pflichtspiele gewonnen haben, konnten die Leipziger nach der Winterpause nur einen Sieg aus vier Partien holen. Am Dienstag schieden sie durch ein 1:3 in Frankfurt auch aus dem DFB-Pokal aus. Nach der "Ergebnisdelle" im Oktober die zweite kleine Krise unter Nagelsmann.

"Wir strotzen momentan nicht vor Selbstvertrauen", sagt der Coach dazu. "So ganz blind sind wir auch nicht, aber wenn wir in Frankfurt gewonnen hätten, wären wir etwas besser dran." Gegen die Bayern dürfte Timo Werner wieder von Beginn an spielen, laut Nagelsmann habe er im Training unter der Woche einen guten Eindruck gemacht.