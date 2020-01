Derweil zieht sich ein anderes Thema wie ein roter Faden durch die Saison: Die wiederholt schwachen Auftritte der Mannschaft in der ersten Spielhälfte. Wie schon in den Spielen gegen Bayern München und Borussia Dortmund zeigten RB uch in der vergangenen Woche gegen Union Berlin eine erneut dürftige erste Hälfte und ging mit einem Rückstand in die Pause.

Vertraut man den Worten des Coaches, so liegt die Wurzel allen Übels in der Einstellung seiner Spieler zu Spielbeginn. "Wir gehen, was die Defensive betrifft, manchmal ein bisschen larifari rein und haben nicht die volle Gier, ein Tor zu verteidigen", meint Nagelsmann. Deswegen sei es wichtig von Anfang an ein paar Prozentpunkte draufzulegen, um gleich zu Beginn die Spielkontrolle zu erlangen. Sein Credo: Agieren statt Reagieren. Der Trainer weiß, dass die bisher stets geglückten Systemanpassungen in den Pausen keine Dauerlösung sind: "Irgendwann werden wir es nicht mehr umbiegen, und das reicht dann auch nicht, um am Ende ganz oben zu sein."