Wird der Lauf fortgesetzt?

So witzig die Antwort auch ist, sie weist auf ein kleines Problem hin. Denn die zweiwöchige "Auszeit" beendete die beeindruckende Erfolgsserie von vier souveränen Pflichtspiel-Siegen. In denen erzielten die Leipziger 20:3 Tore, was Julian Nagelsmanns zuvor geäußerte Selbstkritik "Wir sind halt keine Spitzenmannschaft" ein wenig ad absurdum führte.

In den nächsten vier Wochen stehen nun gleich acht Partien in drei Wettbewerben auf dem Programm. Den Auftakt bildet das Heimspiel am Samstag gegen den 1. FC Köln. Nagelsmann betont, dass das Ergebnis so oder so nicht richtungsweisend für die sieben folgenden Spiele sei. Dennoch sei es "immer spannend, aus der Länderspielpause rauszukommen. Wie sind die Jungs drauf? Wie nehmen sie den Schwung mit, den sie vor der Länderspielpause hatten?"

Ein alter Bekannter

Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch immer für die Psyche gut, in einen kräftezehrenden Block wie den kommenden mit einem Sieg zu starten. Und was kann es da Besseres geben, als einen Abstiegskandidaten als Gegner? Der Haken an der Sache ist klein, aber fein. Er heißt Markus Gisdol, der den 1. FC Köln vor eben jenem Abstieg bewahren soll.

Bei Trainern, die als Feuerwehrmann geholt werden, sind traditionell vor allem die Motivationskünste gefragt. Auf diesem Gebiet sei Gisdol durchaus kompetent, erinnert sich Nagelsmann. „Wir waren mit Hoffenheim damals auch in einer präkeren Situation. (…) Da waren viele schöne Ansprachen dabei“, erzählt der damalige Co-Trainer über Gisdols Arbeit als Retter in der Saison 2012/13: „Das ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe gemerkt, dass eine gewisse Form der Ansprache auch eine gewisse Wirkung haben kann.“

Mit "Halste" gegen die kleine Wundertüte

Dass der 1. FC Köln ganz frisch erst Markus Gisdol verpflichtet hat, macht Leipzigs Kontrahenten zumindest zu einer kleinen Wundertüte. "Ein Vorteil ist es nicht", schätzt Nagelsmann den kurzfristigen Trainerwechsel ein: "Es gibt wenig Material von Markus in Verbindung mit Köln." Aber er kenne die grundsätzliche Philosophie von Gisdol, die der von RB nicht unähnlich sei.



In seine taktischen Pläne kann Nagelsmann übrigens wieder Marcel Halstenberg einbeziehen. Denn der Nationalspieler hat seinen Muskelfaserriss auskuriert. Damit entspannt sich bei den Leipzigern die angespannte Situation im Abwehrbereich zumindest etwas. Ibrahima Konaté und Nordi Mukiele sind jedenfalls noch nicht wieder fit, für Kapitän Willi Orban ist die Hinrunde wegen einer Knieverletzung sowieso schon beendet. Marcel Halstenberg (23, RB Leipzig) kehrt in die Mannschaft zurück. Bildrechte: Picture Point

Aber aktuell entscheidet RB Leipzig seine Spiele sowieso eher mit der Offensiv-Abteilung – die zwar schon ihre Probleme hatte, zuletzt aber sehr treffsicher war. Genau wie die Social-Media-Abteilung.