In den sozialen Medien ist RB Leipzig (zumindest deutschsprachig) ziemlich dröge unterwegs. Eine Ausnahme gab es am Mittwoch auf Instagram, als der Bundesligist auf den Kommentar von einem dieser nervigen Porno-Spam-Accounts ("Hat jemand etwas langes und hartes???“ *) kurz und knapp so antwortete: "Länderspielpause".

Wird der Lauf fortgesetzt?

So witzig die Antwort auch ist, sie weist auf ein kleines Problem hin. Denn die zweiwöchige "Auszeit" beendete die beeindruckende Erfolgsserie von vier souveränen Pflichtspiel-Siegen. In denen erzielten die Leipziger 20:3 Tore, was Julian Nagelsmanns zuvor geäußerte Selbstkritik "Wir sind halt keine Spitzenmannschaft" ein wenig ad absurdum führte.