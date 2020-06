Dieses Geld soll dann wiederum auf dem Transfermarkt eingesetzt werden. Am liebsten für die derzeitigen Leihspieler Angelino (Manchester City) und Patrik Schick (AS Rom). Die Weiterverpflichtung von Verteidiger Angelino scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bei Angreifer Schick wohl eher eine Frage des Geldes. Die Roma will 25 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Tschechen. Zudem gibt es internationale Konkurrenz.



Ob die beiden Akteure auch in Augsburg zur Starformation zählen, ließ Nagelsmann bei der Presserunde zwar nicht durchblicken, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest bei Angelino sehr hoch. Der Spanier stand in den letzten fünf Spielen über 90 Minuten auf dem Platz. Schick kam in den letzten sechs Partien immer mindestens eine Halbzeit lang zum Einsatz, ist nun aber wegen Knieproblemen fraglich. Er musste ebenso wie Emil Forsberg das Training am Donnerstag vorzeitig abbrechen. Der Schwede hatte einen Schlag auf das Schienbeinköpfchen abbekommen.

Szene aus dem Hinspiel: Patrik Schick jubelt nach seinem Treffer zum 2:1 (Endstand 3:1). (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point LE