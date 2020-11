Dass die Arminen eine Offensivstärke haben, erscheint auf den ersten Blick absurd. Schließlich haben sie in acht Spielen gerade mal vier Tore erzielt. Dass die Ost-Westfalen fünf Treffer auf dem Konto haben, liegt am Eigentor des Leverkusener Torwarts am vergangenen Wochenende. Nagelsmann spielt vielmehr auf die letzte Zweitliga-Saison und den Bundesliga-Saisonstart mit Punkten gegen Frankfurt und Köln an.