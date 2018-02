Fußball | 1. Bundesliga RB Leipzigs brisantes Wiedersehen mit Augsburg

Hauptinhalt

22. Spieltag

Zum Auftakt des 22. Spieltags geht es um viel. RB Leipzig will in der nächsten Saison wieder in die Champions League, der FC Augsburg ist heiß auf die Europa League. Neben dem sportlichen Reiz steckt auch sonst eine Menge Brisanz in der Begegnung.