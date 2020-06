Da allerdings auch die Konkurrenz ihre Chancen auf eher bescheidene Art und Weise nutzt, sieht es für RB in Sachen Saisonziel trotzdem sehr gut aus. Und so brauchen die Leipziger praktisch nur noch einen Sieg, um sich ein Champions-League-Ticket zu sichern. "Wir wollen das so schnell wie möglich klarmachen", betonte am Dienstagnachmittag dann auch Nagelsmann. Ein Taktieren und Schonen bzw. den kleinen Vorsprung dafür zu nutzen, komme nicht in Frage.