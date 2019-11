Nagelsmann konzentriert sich sowieso lieber auf das eigene Tun und verwies am Freitag auf die Pleite in Freiburg. Diesmal dürften „diese sechs bis sieben Minuten vor der Pause nicht passieren, wo wir das Spiel aus der Hand gegeben haben“. Dafür brauche es nicht nur spielerische Lösungen, sondern immer auch mal ein paar Fouls, erklärte der Coach und griff mal wieder in die Anekdoten-Kiste:

„Gegen Wolfsburg Ich bin mal mit der U19 Deutscher Meister geworden. Wir hatten da sicher nicht die beste Mannschaft. Wir hatten aber immer ein paar Spieler auf dem Feld, die hatten entweder den Ball, oder der Gegner lag erst mal ein bisschen. Das hat einfach genervt und war unglaublich anstrengend für die Mannschaften, gegen uns zu spielen. So war es am Mittwoch auch. Ich glaube, Wolfsburg hatte nicht so viel Freude an dem Spiel. So soll es auch bitte morgen sein. Dass Mainz freudig hier her fährt, aber morgen Abend dann sagt: So richtig schön war es nicht.“