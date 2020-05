Das Duell mit den Breisgauern war im März interessant und ist es jetzt immer noch. Schließlich hatte Freiburg das Hinspiel 2:1 gewonnen und RB damit eine von nur zwei Niederlagen in der Hinrunde zugefügt. Vor dem ursprünglichen Rückspiel-Termin hatte RB einige Personalprobleme. Doch die haben sich entgegen aller Erwartungen nicht in Luft aufgelöst. So sind Marcel Sabitzer und Patrik Schick erneut angeschlagen, Emil Forsberg fällt wegen einer Mandelentzündung sogar definitiv aus, und Dayot Upamecano ist sowieso gelbgesperrt.