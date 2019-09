Publikumslieblung und unumstrittene Nummer 1 in Leipzig: Peter Gulacsi. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Gulacsi verlängert bis 2023

Definitiv einsatzbereit ist derweil Peter Gulacsi, der am Freitag seinen Vertrag bis 2023 inklusive der Option für ein weiteres Jahr verlängert hat. Grund zum Jubeln hat da vor allem der Bundesligist, denn der ungarische Nationaltorhüter ist ein Publikumsliebling und seit nun schon einigen Monaten in bestechender Form. In der letzten Saison wurde der 29-Jährige als bester Bundesliga-Keeper ausgezeichnet und war zuletzt gegen Bayern München (1:1) und Benfica Lissabon (2:1) ein mitentscheidender Erfolgsfaktor.

SVW: Kohfeldt muss auf neun Spieler verzichten

Zurück zum Bremen-Spiel, vor dem auch der SV Werder einige Personalprobleme hat. Auf immerhin neun Profis muss Coach Florian Kohfeldt derzeit verzichten. Neuester Ausfall ist mit Yuya Osako ausgerechnet der Spieler, der in der aktuellen Saison mit vier Toren am häufigsten getroffen hat. Osako hatte es im Training bei einer "simplen Drehung" erwischt. Jetzt sucht man in Bremen fieberhaft nach den Gründen für die Verletzungsmisere. Sogar externe Experten wurden kontaktiert und haben den Untergrund der Trainingsplätze inspiziert.

Kennen und schätzen sich: Florian Kohfeldt (li.) und Julian Nagelsmann (re.). Bildrechte: imago images / Kadir Caliskan

Schwache Leipziger Bilanz

Die Auslastung des Lazaretts, die bisherigen Ergebnisse (Werder liegt auf Platz zehn) und das aktuelle Momentum machen RB Leipzig am Samstag zum Favoriten. Allerdings war Werder für die Leipziger immer ein unangenehmer Gegner. Zwei Niederlagen und ein Remis lautet die RB-Bilanz im Weserstadion. Julian Nagelsmann gewann mit Hoffenheim von fünf Spielen an der Weser nur eines. Bremen habe mit Florian Kohfeldt einen sehr guten Trainer, der innerhalb eines Spiels viel verändert. "Flo ist sehr mutig, sehr variabel", beobachtete Nagelsmann. Der 32-Jährige will seine persönliche und die Leipziger Bilanz in Bremen dennoch verbessern. Am Tag vor einem Spiel, habe er immer ein gutes Gespür dafür, ob man gewinnen könne. Sein Gefühl sei bislang sehr gut: "Demnach glaube ich, dass wir gewinnen."