Hasenhüttl: "Werden keine weiße Flagge hissen"

Hasenhüttl: "Der erste Sieg ist immer der schwerste" Bildrechte: Picture Point Für die Leipziger geht es im letzten Heimspiel der Saison um viel. Sportlich und mental. Sportlich, weil mit einer erneuten Niederlage die Europa League in Gefahr gerät. Mental, weil die mittlerweile vier Wochen dauernde Sieglos-Serie mit 18 Gegentoren in fünf Spielen am Selbstbewusstsein der Leipziger nagt. "Der erste Sieg nach einer langen Durststecke ist immer der schwerste", weiß Hasenhüttl. Er verspricht aber auch: "Wir werden keine weiße Flagge hissen."

Leipzigs Taktik: Druckvoller Beginn, schnelles Tor

Im Hinspiel trennten sich RB und Wolfsburg 1:1. Bildrechte: Picture Point Mit Wolfsburg kommt ein Team in akuter Abstiegsgefahr nach Leipzig. Der VfL steckt in einer noch dramatischeren Serie. Von den letzten zwölf Spielen konnten die Niedersachsen nur eine Partie gewinnen, Höhepunkt der Negativspirale war die 1:3-Niederlage in der vergangenen Woche gegen den Hamburger SV und das Abrutschen auf den Relegationsplatz 16. "Wir haben es mit einem Gegner zu tun, der ums Überleben kämpft", sagt Hasenhüttl und leitet davon seine Taktik für die Partie ab: Volldampf von Beginn an : "Die Unsicherheit von Wolfsburg müssen wir nutzen. Unser Ziel ist, schnell ein Tor zu machen."

Neuer RBL-Negativrekord droht

Bei einer Niederlage könnte RB bis auf Rang neun abrutschen. Zudem droht eine neue Negativserie. In der jungen Vereinsgeschichte konnte RB lediglich in der Zweitliga-Saison 2014/2015 einmal fünf Spiele in Serie nicht gewinnen.

Personalprobleme bei RB - Nachwuchskicker können hoffen

RB geht nicht nur mental angeschlagen in die Partie, sondern auch personell: Mit den gesperrten Naby Keita, Emil Forsberg und Willi Orban sowie den verletzten Marcel Halstenberg und Marcel Sabitzer fehlen fünf Leistungsträger definitiv. Zudem ist unsicher, ob Konrad Laimer wieder spielen kann. Der Österreicher kehrte in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurück, ob er bis Sonnabend gänzlich fit ist, ließ Hasenhüttl jedoch offen. Möglich, dass ein Leipziger Nachwuchsspieler eine Einsatzchance bekommt. Laut Hasenhüttl werden die U-19-Spieler Kilian Ludewig und Niclas Stierlin ihr Debüt im Kader der Leipziger bekommen. U-19-Nationalspieler Kilian Ludewig (Mitte) kann auf einen Einsatz bei RB hoffen. Bildrechte: IMAGO

Wolfsburg mit dem Rücken zur Wand

Personalprobleme, das kennt auch VfL-Coach Bruno Labbadia, dem bereits dritten Trainer der "Wölfe" in dieser Saison. Sieben Spieler fehlen Labbadia: "Wir nehmen alle mit, die auf dem Feld trainieren können", sagt er leicht resigniert. Um sein Team auf das Spiel in Leipzig einzuschwören, hat er ein Kurz-Trainingslager einberufen. Das Ziel ist nach zuletzt nur drei Toren in sieben Spielen klar: "Wir müssen vor allem bei den Abschlüssen besser werden.“ Ein weiteres Problem, das sowohl RB als auch Wolfsburg teilen.