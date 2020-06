Für die Partie in Köln ist der Einsatz von Linksverteidiger Christopher Lenz, der unverändert angeschlagen ist, weiter fraglich. Mögliche Alternative wäre wie beim 1:1 gegen Schalke 04 der eigentlich offensiver ausgerichtete Marius Bülter. Definitiv nicht dabei sind der gelb-gesperrte Robert Andrich und der am Knie verletzte Julian Ryerson. Auf dem Weg der Besserung befinden sich laut Fischer die zuletzt lange fehlenden Sheraldo Becker und Akaki Gogia.

In der Hinrunde feierten die Köpenicker in ihrer ersten Bundesliga-Saison einen 2:0 Sieg an der alten Försterei. Beide Treffer erzielte Sebastian Andersson (33./51.).