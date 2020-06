Normalerweise wären die Chancen äußerst hoch, dass das Stadion "An der Alten Försterei" an diesem Dienstag rund eineinhalb Stunden vor Mitternacht regelrecht beben würde. Denn das, was Trainer Urs Fischer als "Sensation" bezeichnet, ist so nah. Die "Eisernen" sind der 56. Verein in der Fußball-Bundesliga, und wenn alles so läuft, wie Fischer es sich wünscht, steht der Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse für den Neuling am späten Dienstagabend endgültig fest. Dazu braucht es einen Sieg gegen Schlusslicht und Mitaufsteiger SC Paderborn (20:30 Uhr Live-Ticker in der SpiO-App). Ein Remis reicht dann, wenn die Konkurrenten Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf nicht gewinnen. Was angesichts der Aufgaben gegen Bayern München (H) und RB Leipzig (A) ohnehin unrealistisch erscheint. Bremen tritt parallel mit Union an, Düsseldorf erst am Mittwoch.