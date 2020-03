In den ersten Minuten in der VW-Arena war Wolfsburg besser, Otavio scheitert nach einem schnellen Angriff an RB-Schlussmann Gulacsi, der am kurzen Eck aufpasste (7.). Leipzig versprühte offensiv nur wenig Esprit. Trainer Nagelsmann war schnell auf Betriebstemperatur. Zweimal spielte sich sein Team durch: Nkunku scheitert von halbrechts an Casteels (31.), nach der schönsten Kombi in Halbzeit eins über vier Stationen schob Angelino den Ball über den VfL-Kasten (37.). Dann hatte Wolfsburg, das mit 9:4-Torschüssen deutlich besser war, noch eine Doppelchance: Zunächst war wieder Gulacsi am kurzen Eck gegen Mehmedi aufmerksam, dann rettete Angelino per Kopf (39.), in der fünften Zeitlupe sah es wenig nach Hand aus. Es ging aber weiter.

Yussuf Poulsen (hinten) verzieht Bildrechte: Picture Point