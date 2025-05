Die bis zum Schluss kämpfenden Thüringerinnen konnten ein Tor des dominanten Favoriten lange verhindern. Erst in der 88. Minute gelang Michelle Ulbrich vor 2.729 Zuschauern der Siegtreffer. Gegen den Ligakrösus und Champions-League-Teilnehmer, der bisher nur eine Niederlage in der Liga hinnehmen musste, war Jena zwar insgesamt unterlegen, hatte aber in der 74. Minute bei einem Lattentreffer von Toma Ihlenburg Pech.