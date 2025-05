"Wir nehmen das Positive mit in die kommende Saison", blickte Kästner voraus. Dazu gehört das gefestigte Auftreten in der Rückrunde. Dazu gehören die Punktgewinne in den Spielen gegen die direkte Abstiegskonkurrenz. Und dazu dürfte auch der couragierte Auftritt in der jüngsten Partie gegen die Bayern gehören. "Heute hatten wir Latte, Pech und Unglück. Wir hoffen, dass wir die Punkte, die wir in dieser Saison nicht bekommen haben, dann in der kommenden Saison mitnehmen können", so Kästner.